النفط يتشبث بمكاسبه وينخفض "قليلا"

2024-04-01 09:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف يوم الاثنين، ليتشبث بمعظم المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

وبحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار خام برنت 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.83 دولارا للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الأسبوع الماضي.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.06 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم أمس الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس آذار، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.