مجلس الوزراء يفتح باب التقديم لاختيار رئيس مجلس الخدمة ويحدد 5 شروط

2024-04-01 09:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) فتح باب التقديم لاختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادية واعضائه، فيما حدد خمسة شروط.

شروط التقديم:

1- ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وله خدمة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولية وتكون هذه الخدمة (12) أثني عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير و (10) سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.

2- ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.

3 - الا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة.

4 - الا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

5- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

وأشار المجلس الى ان "آخر موعد لتسلم الطلبات بتأريخ (30-4-2024) مع ملاحظة ان القانون قد اشترط في أعضاء المجلس ان يكون اختصاص ثلاثة منهم في القانون وثلاثة في الإدارة والاقتصاد وعضو في كل من الطب والهندسة والزراعة.

ادناه رابط التقديم:

https://eservice.ur.gov.iq/customer/applyservice/10549