الدفاع المدني يحصي خسائر حريق دهوك ويسجل 11 إصابة

2024-04-01 09:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أحصت مديرية فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، خسائر حريق سوق "جلي" وسط محافظة دهوك، فيما أعلنت تسجيل 11 اصابة بالحريق.

وقال متحدث الدفاع المدني في دهوك بيوار عبد العزيز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "11 شخصا نقلوا للمستشفى جراء اصابتهم باختناق نتيجة استنشاق الدخان السام، وأكثر من 100 محل طاله الحريق".

واضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية الأخرى والخيرين من إخماد الحريق والسيطرة عليه".

يذكر أن حريقا اندلع في سوق "جلي" وسط مدينة دهوك في وقت متأخر من ليلة أمس، وألحق خسائر فادحة بأصحاب المحلات والبسطيات، فيما أشار التجار إلى إن الخسائر تقدر بملايين الدولارات.