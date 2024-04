2024-04-01 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اطلقت قيادة شرطة ذي قار حملة توعوية في قضاء الشطرة تهدف للتوعية بأفة المخدرات.وذكرت الشرطة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قائد شرطة ذي قار اللواء مكي الخيكاني اشرف على حملة حياة بلا مخدرات والتي انطلقت في قضاء الشطرة بالتعاون مع شعبة شؤون مخدرات الشطرة لمتابعة...

