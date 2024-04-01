اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاثنين

2024-04-01 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الاثنين 1 نيسان للعام 2024. سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 148500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 131000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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