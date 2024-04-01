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اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاثنين

اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاثنين
اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم الاثنين
2024-04-01 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الاثنين 1 نيسان للعام 2024. سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 148500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 131000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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