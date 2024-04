نائب محافظ ذي قار يعقد اجتماعا للجنة العليا للاتجار بالبشر

2024-04-01 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: عقد نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي اجتماعا موسعا للجنة العليا للاتجار بالبشر حضر فيه كل من، مدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير دائرة الهجرة والمهجرين وممثل مجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة ذي قار ومدير تربية ذي قار وممثل عن مديرية الشرطة في المحافظة. وقال...

