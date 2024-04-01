2024-04-01 10:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الإطاحة بأحد المطلوبين للقضاء بحوزته عجلة محملة بالأسلحة والأعتدة في محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من اللواء 55 بالحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بأحد المطلوبين للقضاء وبحوزته عجلة تحتوي على عدد من الأسلحة والاعتدة في محافظة الانبار.".

وأضافت، أن "القوة تمكنت من ضبط العجلة وبداخلها عدد من الأعتدة و قاذفه RBG7 وقنبلة يدوية بالإضافة الى جهاز تحكم كاميرا وصاعق تفجير وعبوه محلية الصنع، كما عثرت القوة على أنبوبة لتعاطي مادة "الكرستال".

واشارت الى أنه "تـم جـمـع المواد المذكورة وتسليمها إلــى الجهات المختصة".







