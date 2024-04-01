2024-04-01 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة في أواخر شهر نيسان الحالي".

وأشار الأمير محمد بن سلمان، في رسالة بعثها لرئيس مجلس الوزراء، إلى "العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ مشاركة رئيس الوزراء سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع".

يُذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض للمدة من 28-29 نيسان الحالي، وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.