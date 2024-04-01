2024-04-01 10:24:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وكالة إيران انترناشونال، عن وقوع قطاع الطاقة الإيرانية تحت ما وصفته بـ”الازمة” نتيجة لتراجع قدرتها على انتاج الغاز بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ أعوام. وذكرت الوكالة، ان “السلطات الإيرانية وقعت عقداً بمليارات الدولارات مع الجانب العراقي لتجهيزه بالغاز الضروري لتشغيل مولدات الطاقة العراقية”، متوقعة ان “تفشل ايران في تصدير […]

ظهرت المقالة أزمة تواجه قطاع إنتاج الغاز الإيراني.. هل تفشل طهران بتصدير “المطلوب” للعراق؟ أولاً على Eishan.