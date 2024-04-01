2024-04-01 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان اقدم على خطف مواطن في بغداد.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 27 مليون دينار عراقي من ذويه مقابل اطلاق سراحه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".