جنايات الكرخ: الحبس ثلاث سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط

2024-04-01 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ اليوم الاثنين (1 نيسان 2024) حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط في وزارة الدفاع.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة حيث اقدم على استلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في وزارة الدفاع".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام القرار 160لسنة 1983 الفقرة اولاً/ 1 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".