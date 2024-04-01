صدور 4 أحكام بالسجن 15 سنة بحق ثلاثة تجار مخدرات في كربلاء

2024-04-01 10:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء اليوم الاثنين (1 نيسان 2024) اربعة احكام بحق مدانين تراوحت ما بين السجن لمدة خمس عشرة سنة وست سنوات بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدان الاول ضبط بحوزته 850 غرام و 100حبة من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "المدانين الثلاث ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، مشيرا إلى أن الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".