كهرباء ذي قار: ازالة اكثر من 240 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية في غضون اسبوع

2024-04-01 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية توزيع كهرباء ذي قار ان كوادرها تمكنت من ازالة 247 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية في الاسبوع الماضي.وذكر مدير التوزيع عبد المجيد علاء في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “ان اللجان الفنية المكلفة برفع التجاوزات في قواطع التوزيع ومراكز الصيانة تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لرفع التجاوزات...

