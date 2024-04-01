2024-04-01 11:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، انخفاضا في بورصتي بغداد، فيما استقرت الاسعار بالاسواق المحلية عند 148 الف دينار لكل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن " سعر صرف الدولار بلغ اليوم الاثنين، في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد، 147.150 دينار لكل 100 دولار".

واضاف "فيما استقر سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالاسواق المحلية، عند 148.000 دينار، والشراء عند 146.000 دينار لكل 100 دولار".