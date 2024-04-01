2024-04-01 11:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، ضبط 6 متهمين و400 طن حديد تمَّ التلاعب بأوزانها في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في منفذ الشلامچة الحدوديّ؛ لقيامه بتسليم أوليات حوالي 60 سيَّارة حمل " تريلة" مُحمَّلة بمادَّة حديد الشيش إلى مالك الشركة المُستوردة؛ لقاء الحصول على مبالغ ماليَّة"، مُبينةً أن "الغرض من التلاعب بالأوزان الذي تمَّ بالاتفاق مع مُوظَّف الميزان؛ هو للتهرُّب من دفع الرسوم الگمركيَّـة".

واضافت، أن "ذلك الفعل أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام"، لافتةً الى أنه "تمَّ ضبط ست سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالحديد مع أوليَّاتها، فضلاً عن ضبط خمسة سوَّاق"، منوهةً إلى "قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة بتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين 340 من قانون العقوبات، و194 من قانون الگمارك".

وفي منفذ گمرك سفوان الحدوديّ، أوضحت أن "فريق عمل المُديريَّة، تمكن من ضبط مُخلّصٍ گمرگيٍّ بالجرم المشهود أثناء استلامه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة البالغ مقدارها أربعة ملايين دينارٍ عراقيٍّ، وإحباط محاولة إدخال إحدى السيَّارات غير المسموح بدخولها بشكلٍ غير أصوليٍّ بالاتفاق مع مُوظَّفين في المنفذ والگمارك"، مُنوّهةً بـ "ضبط معاملة السيَّارة بحوزة المُتَّهم الذي اعتراف صراحةً بتسلُّم الأموال؛ لقاء إخراج السيَّارات من المنفذ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".