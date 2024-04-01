اليوم.. أربع مواجهات في الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق

2024-04-01 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تقام مساء اليوم الاثنين أربع مباريات لحساب الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم تحتضنها ملاعب بغداد والبصرة والنجف الأشرف.

إذ يلتقي فريق الشرطة ضيفه الحدود على أديم ملعب الشعب الدولي، في مباراة يسعى فيها الأخضر إلى تخطي عقبة الضيف ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب المتوج به بالنسختين السابقتين، وملاحقة القوة الجوية، الذي يبتعد عنه بفارق ثلاث نقاط.

من جانبه يطمح الحدود إلى أن يكون نداً قوياً للقيثارة، معتمداً على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، بعد حصوله على العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الطلبة وأربيل ونوروز.

وفي لقاء ثانٍ يبحث نفط البصرة عن تصحيح المسار، حينما يستضيف جاره الميناء الذي يتطلع هو الآخر للتعويض ، لذلك يأمل أن تكون مواجهة الديربي بوابة لاستعادة الثقة، وفي بقية مباريات اليوم، يلعب نفط الوسط أمام أربيل، في الوقت الذي يحل فيه الكهرباء ضيفاً على النفط.