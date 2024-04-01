هيئة التقاعد تعلن استكمال صرف رواتب المتقاعدين واطلاقها اليوم

2024-04-01 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، فيما اشارت الى تأجيل استيفاء الاقساط الشهرية للمتقاعدين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شيع السوداني.

وقال معاون مدير هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة استكملت اجراءات صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لوجبة نيسان 2024".

واضاف انه "تم تأجيل استيفاء الاقساط الشهرية من المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر واحد بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، داعيا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم التقاعدية، حيث يكون الصرف تدريجيا".