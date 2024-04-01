صندوق استرداد الأموال يعلن إعادة أكثر من 4 مليارات دينار من حسابات الحرس الجمهوري السابق

2024-04-01 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الاثنين، عن تمكنه من كشف واعادة حسابات الحرس الجمهوري في النظام السابق بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق ايمن داود سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الصندوق تمكن من كشف حسابات خاملة منذ اكثر من 20 عاما تعود إلى الحرس الجمهوري في النظام السابق بقيمة 4.386.303.138 دينار عراقي وإعادتها إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي العراقي".