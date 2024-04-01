2024-04-01 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان أقدم على خطف مواطن في بغداد.

وأوضح المركز الاعلامي للقضاء العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين آخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 27 مليون دينار عراقي من ذويه مقابل إطلاق سراحه".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".