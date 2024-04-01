المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان

2024-04-01 12:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، اليوم الأحد، (1 نيسان 2024) إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيأة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

واضافت "يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".