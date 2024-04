الانواء الجوية: ذي قار طقس صحو مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة

2024-04-01 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قالت الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية ان حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 1 نيسان، في عموم البلاد صحو مع بعض الغيوم يرافقه ارتفاع قليل في درجات الحرارة و بينت الهيئة في بيان لها تابعته شبكة اخبار الناصرية الطقس سيكون صحو مشمس في ذي قار وتكون درجات الحرارة...

