هيئة التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين اليوم وتأجيل استيفاء الأقساط الشهرية

2024-04-01 12:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، صرف رواتب المتقاعدين وتأجيل استيفاء الأقساط الشهرية.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم صرف رواتب المتقاعدين اليوم الإثنين، فيما تم تأجيل استيفاء الاقساط الشهرية للمتقاعدين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض في المصارف والاقساط التأمينية في شركات التأمين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي ولقرب حلول شهر رمضان تقرر ايقاف استيفاء الاقساط الشهرية للسلف والقروض الممنوحة للموظفين (المدني والعسكري) والمتقاعدين من المصارف التابعة لوزارة المالية وايقاف استقطاع الاقساط التأمينية عن السلف والقروض في شركات التأمين على ان يستأنف الاستقطاع بعد عيد الفطر".

واضاف، البيان ان "هذه المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين من القروض والسلف الحكومية ومراعاة الظرف المعيشي لموظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الحاجة الاستهلاكية في هذا الشهر الفضيل".