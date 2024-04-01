2024-04-01 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب المساعد لكرة الحدود، إبراهيم عبد نادر أن مواجهة فريق الشرطة لا تخلو من صعوبة خصوصاً مع غياب أبرز أسلحة الفريق .وقال عبد نادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" ‏مباراتنا أمام فريق الشرطة صعبة وفي غاية الأهمية للطرفين "، مبيناً أن " الخصم سيلعب بشعار الصدارة خصوصاً وأن المباراة تعد فرصة للوصول الى قمة الترتيب ومنازعة القوة الجوية الذي يبتعد عنه بثلاث نقاط ".وأضاف عبد نادر أن" الحدود سيدخل المباراة متسلحاً بمعنويات لاعبيه بعد تحقيق ثلاثة انتصارات على الطلبة ونوروز وأربيل وهدفنا تحقيق الانتصار الرابع على التوالي ".وتابع عبد نادر أن" فريقنا سيفتقد لخدمات أهم لاعبيه وهو إبراهيم غازي مهاجم الفريق وهدافه بسبب تراكم البطاقات الصفر ، أما بقية اللاعبين فهم على أتم الجاهزية، والجهاز الفني وضع ثقته بالفريق في إنجاز المهمة واقتناص النقاط الثلاث.