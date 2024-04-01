اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2024-04-01 12:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأثنين، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر نيسان الجاري.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة بالوزارة باشرت، بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي.

وأوضحت أنه سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبينت، أنه يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

بدورها أعلنت هيئة التقاعد العامة صرف رواتب المتقاعدين اليوم الإثنين، وقالت أيضاً في بيان مقتضب إنه "تم تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للمتقاعدين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء".