المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

2024-04-01 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة، باشرت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان الحالي".

وأشار إلى، أنه "سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

وأضاف، أنه "بإمكان المتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم".