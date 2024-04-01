مطار النجف الأشرف يعلن استقبال 81 رحلة خلال ثلاثة أيام

2024-04-01 12:36:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع

أعلن مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الاثنين، عن استقبال 81 رحلة من مختلف دول العالم الإسلامي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وقال مدير إعلام مطار النجف الأشرف الدولي حسين حلبوس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الرحلات في مطار النجف الأشرف الدولي للفترة من 19-21 رمضان بلغ (81 رحلة)".

وأضاف أن "هذه الرحلات حملت على متنها 9778 مسافراً من مختلف دول العالم الإسلامي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)".