المركزي العراقي يعلن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي خلال 2023

2024-04-01 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي في البلاد خلال العام 2023، مقارنة بالعام الماضي.

وذكر البنك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي بلغت (52%) خلال 2023"، مؤكداً ارتفاعه مقارنة بعام 2022 والتي سجلت (47%) بينما كانت في عام 2021 بحدود (55%).

وبحسب المركزي العراقي، فعلى الرغم من تسجيل الارتفاع إلا أنه لم تتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قِبل هذا البنك والبالغة (75%)، مشيراً إلى أن تلك النسبة تهدف إلى الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف لمواجهة سحوبات العملاء وإجراء النشاطات المصرفية المالية.