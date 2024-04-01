2024-04-01 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ملاكات شركة الحفر العراقية، يوم الاثنين، حفر واستصلاح 52 بئراً نفطياً خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المدير العام للشركة خالد حمزة عباس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من حفر 19 بئراً نفطياً واستصلاح 33 بئراً نفطياً لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق".

وتعد شركة الحفر الذراع الوطني الفاعل في حفر واستصلاح الآبار النفطية، وتضم ملاكات فنية وهندسية، تسهم في تنفيذ وإنجاز المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.