المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس

2024-04-01 13:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، بأن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى إلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الغاء جلسة البرلمان المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي واحمد مظهر الجبوري لعدم الاحتصاص".





وفي كانون الثاني الماضي، افتتح محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي والخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب بدلا من محمد الحلبوسي.



