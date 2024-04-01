البنك المركزي العراقي: نسبة الائتمان النقدي ارتفعت خلال العام الماضي

2024-04-01 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي خلال العام الماضي 2023.وذكر البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي بلغت (52 %) خلال 2023" ،مؤكداً "ارتفاعها مقارنة بعام 2022 والتي سجلت (47 %) بينما كانت في عام 2021 بحدود (55 %)".وأضاف ، أنه "على الرغم من تسجيل الارتفاع إلا أنه لم تتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قِبل هذا البنك والبالغة (75%)" ،مشيراً إلى أن "تلك النسبة تهدف إلى الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف لمواجهة سحوبات العملاء وإجراء النشاطات المصرفية المالية".