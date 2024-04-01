2024-04-01 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - آية منصور

"لم يستوعب الكثيرون، فكرة عمل المرأة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، حاول بعضهم التقليل من مستواي حتى أثناء دراستي، لكنني فخورة كثيراً بما وصلت إليه اليوم.

بعد سنوات من العمل، تمكنت فاطمة من حجز مقعد لها في عالم جديد، وشبه محتكر للرجال. تبدو فاطمة حسن، سعيدة للغاية، بمشروعها IRAQI IT WOMEN والذي يعتبر الأول من نوعه في العراق لتمكين النساء تكنولوجياً ومعلوماتياً.

فاطمة حسن (27 عاماً) التي نشأت في الحلة، تقول في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن فرصة إيجاد العمل لم تكن هينة مطلقاً، خاصة في مدينتها. كانت طالبة في جامعة بابل/ قسم تكنولوجيا المعلومات، وتحاول البحث عن الأفضل من خلال هذا العالم، ولا تعلم كيف، وتضيف: "سألت أحد أساتذتي، ماذا أفعل لأطور من نفسي أكثر في مجال التكنولوجيا، أجابني: ابحثي في غوغل، هذه الكلمة السحرية ساعدتني كثيراً".

مشروع لكل نساء العراق

اتجهت فاطمة، نحو رحلتها الإبداعية في عوالم الحواسيب والمنصات الرقمية والخيال، لم يكن كل شيء مثالياً، الصعوبات تمنح الطريق لذة، تقول إنها وكمن يبدأ من الصفر، رغم دراستها، إلا أن هذا العالم واسع للغاية، وما زلنا -كعراقيين- لا نعرف الكثير عنه.

تقول فاطمة:" حصلت من خلال الإنترنت نفسه على فرصة عمل ساعدتني لإكمال نفقات دراستي، وفي الوقت ذاته، صرت أبحث عن دورات وورش مجانية أونلاين، لتعليم برمجة المعلومات، والتكنولوجيا. في البدء، دخلت الجامعة من دون أن أحب هذا التخصص، أو أن أفهم شيئاً عنه، لكن وبمرور الوقت اكتشفت كم من الجمال يمكن حقاً رؤيته من خلال العالم الرقمي، من دون أن ننتبه، وأنه حقاً هدية يستطيع الإنسان استغلالها في جوانب إيجابية كثيرة، من دون أذى".

استمرت فاطمة بالبحث عما هو مفيد لها وللآخرين، حتى تساءلت يوماً: لم لا أبدأ حقاً بتعليم ما اكتسبه للنساء العراقيات؟، إذ تقول: إن "الجانب التكنولوجي، يكاد يكون مهملاً عند المرأة العراقية، الأمر الذي يجعلها في بعض الأحيان فرصة للمبتزين إلكترونياً والمعتدين في مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها، انطلقت لمشروعها " IRAQI IT WOMEN والذي يهدف لمساعدة النساء في مجال المعلومات والتكنولوجيا، بشكل مجاني وتطوعي".

وتضيف: "بدأت المشروع من خلال صنع فيديوهات صغيرة، أشرح فيها التفاصيل البسيطة لحماية المرأة رقمياً. الأمن الرقمي والسلام الشخصي من خلال التكنولوجيا، ثم بدأت بتوسعة مشروعي الذي لاقى اهتماماً كبيراً من قبل النساء في مختلف المدن العراقية. كن يكتبن إلي، إنهن يشعرن بالراحة لأخذهن المعلومات من "امرأة" مثلهن، هذا الدعم يمنحهن الأمان، ,هذا ما تحتاجه المرأة، أن تشعر بالأمان رقمياً".

توضح، أن "برمجة وتكنولوجيا المعلومات، يعتبر من أهم المجالات في الحاضر والمستقبل كذلك، كما أن عدد النساء أقل بكثير من الرجال وهذه قضية تعاني منها كل دول العالم، لكنه بتطور سريع ومستمر. فيتطلب من الشخص أن يكون ملماً به ومتابعاً لكل الجديد فيه".

وتردف بالقول: "الجميل في هذا العالم، هو أنه متاح وبشكل مجاني للجميع، وفي كل وقت، حتى ذلك الذي لم ينل فرصة دراسته في الجامعة، باستطاعته أن يكون خبيراً في التكنولوجيا من خلال البحث والتعلم الرقمي، ومن خلال بحثي، وصلت لأمور عديدة، أحببت طرحها ومساعدة النساء بها".

دعم رقمي على أرض الواقع

منذ 2018، تمكنت فاطمة من تمكين أكثر من 300 فتاة وامرأة في مجال التكنولوجيا، ومنهن من بدأت مشروعها الشخصي، ومنهن من حصلت على وظائف معنية بالتكنولوجيا في القطاع الخاص، حدث ذلك بواسطة ورش ودورات وندوات كانت وما زالت فاطمة، تمنحها للنساء.

تبين فاطمة، في حديثها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "واجهت صعوبات كبيرة في بقاء المشروع واستمراره، وبداية المشروع كان هناك تهديداً شفوياً على إنشائي للمنظمة".

نجاح متواصل

women who code

وحصلت فاطمة، على مقعد لها ضمن قائمة الأكثر 100 امرأة تقنية يستحقن المشاهدة في العالم لعام 2023 بعد مسيرة مهمة في تكنولوجيا المعلومات، من قبل منظمة "النساء المدونات" الأمريكية الدولية

هذه المنظمة، أكدت أنها اختارت المئة اسم فقط، ومن ضمنها، العراقية فاطمة، ضمن برنامج رفع مستوى القادة المتنوعين في مجال التكنولوجيا، من خلال التعرف على ابتكاراتهم في خدمة مجتمعاتهم، ونوهت المنظمة بأنها تلقت مئات الآلاف من الأسماء، لكنها اختارت الأسماء الأبرز.

وتؤكد فاطمة، أنها سابقاً، فازت بأول 5 نساء في جوائز التكنولوجيا في العراق لعام 2022. وفازت كأول أفضل 5 نساء مؤثرات بالتكنولوجيا بالعراق من خلال منظمة recoded لسنة 2023 ، كما استطاعت التميز كمدربة للمهارات الرقمية في برنامج المليون مبرمج عربي، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي/ الإمارات. استطاعت من خلالها، تقديم الكثير من الورش للمهتمين بالمجال الرقمي والتكنولوجي. وفازت بلقب المرأة المثالية من قبل وزارة الداخلية مطلع عام 2024، وتسعى لأن تصبح منظمتها المعنية بدعم النساء، أكبر وأكثر جذباً.