2024-04-01 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل في مقر الوزارة، السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن"، مبينة أن "اللقاء بحث مجمل العلاقات بين البلدين، لا سيما التعاون الأمني والتدريبي الشرطوي في مجال الأمن السيبراني والأدلة الجنائية".

وأكد الشمري لضيفه، بحسب البيان، أن "القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات".

من جانبه، أشار السفير البريطاني، إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة"، مشدداً على "أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة".