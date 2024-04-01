كركوك تنفي تقديم لحوم فاسدة للكلاب في محميتها: فيروس أصاب بعضها

2024-04-01 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت قائمقامية كركوك، يوم الاثنين، أنباء تحدثت عن تقديم لحوم منتهية الصلاحية للكلاب في محميتها، مؤكدة إطلاقها حملة تلقيحات وتعقيم للمحمية، فيما أوضح المستشفى البيطري بالمحافظة أن فيروساً أصاب أربعة كلاب وتم علاج اثنين ونفوق مثلهم.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تناقله من بعض مواقع التواصل عن نفوق مجموعة من الكلاب في محمية الكلاب الواقعة في ناحية ليلان (30 كم جنوب شرقي كركوك)، غير صحيح بل إن الكلاب في المحمية تتمتع بصحة جيدة وقمنا بحملة تلقيحات لحمايتها من الأمراض".

وأشار إلى أن "الكلاب تقدم لها وجبات طعام يتم فحصها وثم تقديمها للكلاب كوجبات غذائية ونقوم بحملات صحية عبر دائرة بيطرة كركوك لتلقيح هذه الكلاب ولكن ما يدور من حديث عن نفوق عدد من الكلاب بسبب لحوم منتهية الصلاحية داخل المحمية غير صحيح".

وتابع يايجلي أن "حملة جمع ونقل من أحياء كركوك مستمرة وفق خطة مع جهات ذات العلاقة لغرض إفراغ مركز مدينة كركوك من الكلاب السائبة".

وقال مسؤول الجراحة في المستشفى البيطري في كركوك الدكتور عمر خالد، لوكالة شفق نيوز، أن" فيروس أصاب أربعة كلاب في المحمية وتم علاج اثنين منهم ونفوق اثنين حيث تم تقديم علاجات للكلاب المصابة بالفيروس من مواد طبية ونجحنا في علاج اثنين بالأدوية والمغذيات".

وأكد أن "هناك حملات تلقيحية نقوم لهذه الكلاب بالمحمية لمنع إصابتها بالأمراض والفيروسات حسب تعليمات مدير المستشفى البيطري في متابعة المحمية والكلاب الآي فيها".

وكانت قائممقامية محافظة كركوك، قد أعلنت في 24 شباط الماضي، المباشرة بعمليات نقل الكلاب السائبة إلى أول محمية لها في تاريخ العراق باستثناء اقليم كوردستان، مشيرة إلى قطع نسل الذكور منها بدلا من قتلها وذلك حفاظا على حياة السكان.

وقال قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة كركوك وبعد مناقشات توصلت لإنشاء محمية لتربية وتجميع الكلاب السائبة في المحافظة، وذلك ضمن خططها للقضاء على ظاهرة الكلاب السائبة التي تهاجم المواطنين والطلبة في بعض الأحياء"، لافتاً إلى أن "المشروع يقع على مساحة خمسة دونمات على طريق كركوك - ناحية ليلان وهي أول محمية للكلاب السائبة".