تأجيل النظر بدعوى الغاء عضوية شعلان الكريم الى نهاية الشهر الجاري

2024-04-01 13:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجلت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، (1 نيسان) 2024) دعوى الغاء عضوية شعلان الكريم الى نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر قضائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية اجلت دعوى الغاء عضوية شعلان الكريم الى نهاية الشهر الجاري".

وجاءت الدعوى من النائب يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، وحسين مؤنس، مطالبين بالحكم بعدم دستورية وبطلان ترشيح النائب شعلان عبد الجبار الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب وإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس المجلس.