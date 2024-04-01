الثامر : النفط عازم على الظهور بشكل مختلف في المرحلة الثانية من الدوري

2024-04-01 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر، أن فريقه عازم على الظهور بشكل مختلف في المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق، سعياً لتحقيق الهدف والتواجد بين أقطاب المربع الذهبي .وقال الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين:إن" فريق الكهرباء من الفرق القوية ويتمتع بمستوى جيد ويتصف بالاستقرار والثبات على المستوى وقدم مباريات كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري وبات منافساً للكثير من الفرق الجماهيرية ، بالمقابل فإن فريقنا بدأ بالعودة الى الطريق الصحيح بشكل ملحوظ خصوصاً قبل فترة التوقف ".وأضاف الثامر أن" نادي النفط استعد لهذا اللقاء بشكل جيد بالرغم من فترة التوقف وتأثيرها بشكل أو بآخر في جميع فرق الدوري "، مشيراً الى أن" صفوف الفريق مكتملة ولا يعاني من غيابات أو إصابات ومستعد بشكل جيد لهذه المواجهة ".وتابع الثامر أن" ‏هنالك تفاؤلاً كبيراً من قبل الكادر التدريبي واللاعبين على الظهور بشكل مختلف في المرحلة الثانية من المنافسة المحلية والزحف نحو المربع الذهبي.