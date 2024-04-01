علاء نيروز: ديربي البصرة خارج التوقعات وهدفنا إسعاد الجماهير

2024-04-01 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مشرف كرة نفط البصرة علاء نيروز، أن لقاء الديربي أمام الميناء سيكون خارج التوقعات مبيناً أن الهدف هو تقديم مباراة ترضي جمهور الفريقين بأمسية رمضانية بصرية خالصة.وقال نيروز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مباريات الديربي لا تخضع للتوقعات ولا يوجد فريق أفضل من آخر "، مشيراً الى أنه" من المتوقع أن تكون المباراة مفتوحة أمام الفريقين، فكلاهما يعرف خصمه بشكل جيد، والفريق الأفضل هو من يبذل تركيزاً أكثر ويستغل الفرص بعيداً عن المشاحنات ".وأضاف نيروز أن" الجهاز الفني حدد نقاط القوة والضعف لدى منافسه وأعد اللاعبين بالشكل المثالي للوصول الى الجاهزية المطلوبة لتقديم مباراة تليق بكرة المحافظة"، لافتاً الى أن" الهدف هو إقامة أمسية رمضانية بصرية خالصة".