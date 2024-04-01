2024-04-01 14:00:09 - المصدر: منصة إيشان

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى الخاصة بإلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان لـ”عدم الاختصاص”. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، عبر قناتها على تليغرام: إن “المحكمة الاتحادية ترد الدعوى الخاصة بإلغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب لعدم الاختصاص”. وتقدم النائبان هيبت حمد عباس الحلبوسي واحمد مظهر الجبوري، بدعوى في المحكمة الاتحادية، بحق النائب الأول لرئيس مجلس النواب القائم […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية ترد الدعوى الخاصة بإلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان لـ”عدم الاختصاص” أولاً على Eishan.