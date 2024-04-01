2024-04-01 14:00:09 - المصدر: منصة إيشان

رأى رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان التسول الأجنبي في العراق تقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة ويمثل أخطر صورة من صور الاتجار بالبشر. وقال الغراوي في بيان، أن “عصابات الجريمة المنظمة تدخل المتسولين الاجانب للعراق تحت عدة عناوين منها العمالة و الزيارات السياحية والدينية و التستر بصفة اللاجئ”. وبين أن “اغلب جنسيات المتسولين […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: نصف مليون متسول ينتشر في شوارع العراق أولاً على Eishan.