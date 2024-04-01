إردوغان يقر بخسارة حزبه في الانتخابات المحلية في تركيا

2024-04-01 14:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخسارة حزبه في الانتخابات المحلية في البلاد قائلا إن الاقتراع يشكل منعطفا لحزبه الحاكم منذ عقدين. وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ العام 2019 مع فرز غالبية صناديق الاقتراع. وتجمعت حشود في الساحة أمام مقر حزب المعارضة في اسطنبول ملوحة بأعلام تركية مع إضاءة شعل احتفالا بالفوز. وبعدما أدلى بصوته في الانتخابات خرج إمام أوغلو وسط التصفيق الحار والهتافات بالشعار الذي رفعه منذ انتزاعه رئاسة البلدية من حزب التنمية والعدالة العام 2019 ومفاده "كل شيء سيكون على ما يرام". وأظهرت نتائج جزئية من