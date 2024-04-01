الديمقراطي الكوردستاني مصر على مقاطعة انتخابات الإقليم

2024-04-01 14:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على مقاطعة الدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان، بعد انتهاء مهلة تقديم اسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات المستقلة في الساعة الثانية عشرة من يوم أمس/ الحادي والثلاثين من آذار. لن نشارك في انتخابات غير قانونية وغير دستورية في ظل نظام مفروض...، هذا ما نصّ عيله البيان الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني. على الرغمِ من الجهود المحلية والدولية، الا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يُصر على مقاطعةِ الدورة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ولم يُقدم أسماء مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فتحت منذ التاسع عشر من آذار، ابوابها لتَسليم أسماء مرشحي الاحزاب، ومددت موعدَ تقديمِ