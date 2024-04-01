موارد ديالى تعلن ارتفاع مناسيب المياه في سد حمرين وتأمين مياه الشرب والسقي

2024-04-01 14:24:02 - المصدر: واع

ديالى – واع - ثائر هادي

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أن الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أسهمت بارتفاع مناسيب المياه في سد حمرين وأنهر المحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ديالى شهدت هطول أمطار جيدة، كما استفادت من السيول الواردة إليها نتيجة الأمطار، حيث تم تسليكها باتجاه البحيرات والخزانات في عموم سدود المحافظة".

وأضاف، أن "معدلات الأمطار الجيدة والسيول التي نتجت عنها، عززت الخزين المائي في المحافظة، لاسيما في سد حمرين، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بنسبة تتراوح من 70 -80 بالمئة، فضلاً عن تأمين مياه الشرب والسقي للموسم الصيفي، إضافة إلى تأمين مياه الخطة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة وهي بحدود 150 ألف دونم في عموم المحافظة".

وأكد المعموري، أن "الأمطار الأخيرة عملت على تغيير الواقع البيئي في محافظة ديالى، وأسهمت بارتفاع مناسيب مياه الأنهار الموجودة في عموم المحافظة".