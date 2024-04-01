القوة الجوية مهددا بالانسحاب من دوري نجوم العراق: نجونا من محاولة اغتيال

2024-04-01 14:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هدد نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، بالانسحاب من دوري نجوم العراق في حال لم يتخذ الاتحاد المركزي لكرة القدم قرارا حاسما إزاء ماحدث في ملعب دهوك امس، مشيرا الى تعرضه من "محاولة اغتيال" ونجاته من حصيلة دموية.

وأعرب النادي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن أسفه الشديد، لما حصل في ملعب دهوك من محاولات وصفها بـ"الهمجية والوحشية"، مبينا أنها كادت تؤدي بحياة لاعبي الفريق، مضيفا "لو لا لطف الله وحكمته لخرجنا بحصيلة دموية في ملعب لم نشعر به في الأمان منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".

وتابع ، أنه بعيدا عن نتيجة الخسارة، فأننا نجونا من محاولة اغتيال حقيقية لعدد من لاعبينا في مشهد مرعب وغير مسبوق يعكس صورة سلبية عن عراقنا الحبيب، بعد التعدي الواضح والصريح بأدوات حديدية جارحة أمام أنظار العالم أجمع، كادت تؤدي بحياة لاعبينا، لأن التعدي كان واضحاً والنية كانت الضرب المتعمد وإيذاء اللاعبين.

وأضاف، أن فريقنا عاش في آخر 20 دقيقة من المباراة تحت أجواء من الخوف الذعر والقلق، مبينا أن فد نادينا كان يفكر فقط بالخروج سالمين، قبل التفكير بالنتيجة التي لا تساوي شيئا بكل تأكيد أمام حياة اللاعبين.

وبين، أن فريقنا دفع ثمن غياب الأمن في مباراة دهوك، وهنا نستغرب كيف لمشرف المباراة وحكمها الغائب عن المشهد، أن يأمر بإقامة المباراة دون حماية أمنية كافية، متجاهلين اللوائح والتعليمات الخاصة بدوري نجوم العراق، بل أن الحكم عاقب المعتدى عليه حارسنا محمد حميد بالكارت الأحمر، تاركا المعتدين، بل مشجعاً إياهم على مواصلة العنف والضرب داخل الملعب في مشهد غريب ومؤلم ومحزن وكان الأولى بالحكم ومشرف المباراة أن يبادروا لسلامة اللاعبين لا لمكافأة المعتدين.

وتابع البيان، أنه بعد كل ما حصل، التزمنا الحكمة ولم ننسحب من المباراة حرصا من نادينا على احتواء الموقف، وضمان سلامة الجميع، وعدم تكرار (بور سعيد) في دورينا، ولكننا الآن نطالب اتحاد الكرة العراقي بتطبيق اللوائح والقوانين دون مجاملة بحق نادي دهوك وجماهيره والتركيز على أن المباراة شهدت تهديدات لأرواح اللاعبين وهذا الشيء مثبت وموثق وتسبب بخسارة فريقنا المباراة، وعليه نطالب بتطبيق لائحة الفيفا بإقامة المباريات خارج الظروف الأمنية الملاءمة وإعادة الحق والعدل والإنصاف لنادينا.

وشدد البيان، أنه إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي قراراً حازماً بما يتناسب مع اللوائح الدولية، فأننا سوف نتخذ قرارا بالانسحاب من دوري نجوم العراق، كون الاتحاد غير قادر على تأمين سلامة لاعبينا، ويشجع بقصد أو دونه على مواصلة الشغب والعنف وربما حتى القتــل قريباً ، لكون الاتحاد لا يستطيع تأمين سلامة لاعبينا والذين أغلبهم لاعبين دوليين ومحترفين.