توقعات بتجاوز درجات الحرارة الـ30 مئوية وهطول "أمطار نيسان" اعتبارا من الاسبوع المقبل

2024-04-01 14:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلن راصدان جويان، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، توقعاتهما لطقس العراق خلال الشهر الحالي، فيما اشارا الى ارتفاع بدرجات الحرارة يتجاوز الـ30 مْ وهطول امطار غزيرة اعتبارا من الاسبوع المقبل.

واشار الراصد الجوي علي الجابر الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" الى " عودة الأمطار في مناطق شاسعة من محافظات البلاد ابتداءً من مساء يوم الأحد القادم الموافق ٧ نيسان الحالي".

واوضح ان "السحب الماطرة تتعمق، فجر اليوم الذي يلي 7 نيسان، مؤدية إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة وسط وشمالي البلاد ".

وتابع ان "هذه الحالة تسبق العيد بيومين"، مبينا أن "درجات الحرارة تستمر بالتفاوت وقد يحصل إرتفاعاً طفيفاً خلال الايام الثلاثة القادمة لتصل الى منتصف الثلاثينيات إلى دون مع رياح غالباً شمالية غربية معتدلة نهاراً إلى متغيرة في بعض الأماكن".

من جانبه قال الراصد الجوي صادق عطية في ايضاح تلقته "بغداد اليوم"، إن "البلاد دخلت فعليا بأجواء شهر أبريل ( نيسان)، شهر تقلبات الطقس الشديدة والذي لا يختلف عن شــهر مارس ( آذار) في تطرف الحالات الجوية وشـــــــــدتها أحيانا".

واشار الى "تقلبات سريعة فـــي درجــات الحـــرارة وتفاوتها بين نهار دافئ وليل بارد الى معتدل".

وتابع عطية "يغلب على السحب إنها من النوع الركامـي العملاق، وهطولها يمتاز بالغزارة في بعض الاماكن"، مبينا أنه "مع بدايات شهر نيسان، التوقعات الاولية تشير الى أن اولى الحالات الجوية الممطرة ستكون مع بداية الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الأحد وتستمر ما بين يومين الى ثلاثة أيام".