رئيس الجمهورية: عملنا على إطلاق سراح قرابة 9 آلاف موقوف بعضهم اعتقل دون حكم قضائي

2024-04-01 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، انه تم إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف موقوف الذين انتهت فترة محكومياتهم أو كانوا معتقلين بدون حكم قضائي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر"، مؤكداً خلال اللقاء، "حرص العراق على مواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد وترسيخ القانون وأسس العدالة واحترام حقوق الإنسان"، مشيرا بهذا الصدد إلى أن "الحكومة وضعت برنامجا لكبح الفساد وتنشيط الاقتصاد وتشجيع الفرص الاستثمارية".

وأشار الرئيس رشيد إلى "أهمية دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في نقل الصورة الحقيقية عن التطورات الأيجابية في العراق إلى بلدانهم وشعوبهم سيما في مجال الأمن والاستقرار الذي تشهده المدن العراقية، وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين"، مبيناً أن " العراق يضم العديد من المكونات والطوائف التي تحرص وتعمل على تعزيز التعايش السلمي المشترك".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "رئاسة الجمهورية عملت على إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف موقوف الذين انتهت فترة محكومياتهم أو كانوا معتقلين بدون حكم قضائي من خلال تشكيل لجنة ضمت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية إضافة إلى مستشارية الأمن القومي".

وأكد رشيد "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشدداً على "ضرورة وقف العدوان على غزة والمدنيين والسماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع".

من جانبه، أكد سايلر "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشيراً إلى أن "العراق شريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي".









الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية



