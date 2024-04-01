2024-04-01 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) أن القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل في مقر الوزارة، السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن" مؤكدا ان "القوات الأمنية مستعدة وجاهزة دائماً أمام التحديات".

واضاف "وتباحث الجانبان في مجمل العلاقات بين البلدين، لا سيما التعاون الأمني والتدريبي الشرطوي في مجال الأمن السيبراني والأدلة الجنائية"

وأكد السفير البريطاني بحسب البيان أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، مشدداً على "أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة".