سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق تشكيلة تلفزيونات "أسود الرافدين" الحصرية في العراق وإقليم كردستان

2024-04-01 14:35:52 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 1 نيسان 2024- أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تشكيلة جديدة وحصرية من تلفزيون"أسود الراقدين" في السوق العراقي وإقليم كردستان، متيحةً بذلك الفرصة أمام عملائها في العراق ليقتنوا أحدث ما توصلت إليه سامسونج في صناعة التلفزيونات، إذ يمتاز تلفزيون "أسود الرافدين" بنطاق ألوان ضخم يجعل المشاهد يستمتع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس بالمتعة الفائقة.

وتحرص سامسونج بتطبيق أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لتقديم أفضل تجربة تلفزيونية لعملائها، إذ تتربع العلامة التجارية "سامسونج" في السوق العالمي على عرش صناعة أجهزة التلفزيونات والشاشات الكبيرة للعام الثامن عشر على التوالي.

ولعل ذلك يظهر جليًا في مزايا تلفزيون "أسود الرافدين" وهو من طراز Crystal UHD 4K الذي يأتي بتصميم أنيق ونحيف بشكل مذهل AirSlim ليندمج بسلاسة مع محيطه على نحوٍ غير مسبوق، بمقاسين ‎65 بوصة و‎55 بوصة، إلى جانب توليفة من الألوان أقرب إلى الواقع بفضل تقنية Dynamic Crystal Color التي تمنحه مستوى مختلف من دقة UHD مع تكنولوجيا الفوسفور المتطورة، وتباينات واقعية تتيح لك رؤية كل التفاصيل الدقيقة.

ويعمل تلفزيون "أسود الرافدين" بواسطة المعالج الأحدث لدى سامسونج Crystal 4K ليمنح المشاهد براعة في عرض ظلال لونية أقرب إلى الواقع. أما عن النظام الصوتي لتلفزيون "أسود الرافدين" فيمتاز بخاصية الصوت المعتمد على تتبع موقع الأجسام (OTS Lite) تعمل على خلق تجربة صوت مذهلة ليغمر المشاهد الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد مع صوت القناة الافتراضية العلوية. أما نظام Q-Symphony فيقدم تزامن متناغم بين التلفزيون وجهاز الصوت، إذ يعمل هذا النظام على تشغيل سماعات الصوت في التلفزيون وجهاز تكبير الصوت على نحو فريد وفي وقتٍ واحد للحصول على تأثير صوت محيطي أفضل دون كتم صوت مكبرات التلفزيون.

ومن الجدير ذكره أنه من الممكن ربط تلفزيون "أسود الرافدين" بتطبيق SmartThings، ليتّصل بكل الأجهزة المنزلية الذكية، وليتيح للمستخدم إمكانية مراقبتها والتحكم بها وتنظيم المنزل بكل سهولة من خلال جعل التلفزيون محور هذه العملية.

من جانبه قال السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: "يأتي إطلاق سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تلفزيون "أسود الرافدين" في العراق وإقليم كردستان ضمن إطار التزامها الدائم على رفد السوق العراقي بمنتجات جديدة مبتكرة وحصرية تلبي احتياجات المستخدم وتوفر له تجربة مشاهدة استثنائية لا مثيل لها. فنحن اليوم أمام تلفاز ذكي يوفر تجربة بصرية مميزة بصورة ذات جودة عالية، وتصميم آخاذ ومزايا ذكية".

هذا ويتوفر تلفزيون "أسود الرافدين" عبر متجر سامسونج الإلكتروني في العراق اضغط هنا، وفي جميع معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء العراق.