2024-04-01 14:43:26 - المصدر: هند كامل

في لقاء تلفزيوني، صرّحت الفنانة العراقية المخضرمة هند كامل بوجود جهات إنتاجية عربية ومحلية "تنتج أعمالاً للمجتمع العراقي تُهين الهوية العراقية وتهدر فكر الشخصية العراقية".

وقالت كامل: "أشاهد برامج مسابقات و أعمال درامية تُقدّم صورة مشوّهة للمجتمع العراقي لا تعكس واقعه الحقيقي. نعم لدينا سلبيات وإيجابيات، مريض وجريمة وفساد مثل أي مجتمع، لكن التركيز فقط على السيء يُظهر استخفافًا بوعي المتلقي. من ينتجون هذه الأعمال لا يملكون احترامًا للمشاهد و يعتقدون أنه "أحمق" و "غبي"!"

واعتبرت كامل أن "المسؤولية تقع على عاتق الجهات التي تقبل هذه الأعمال و لا تضع معايير إنتاجية وفنية وفكرية لضمان جودتها".

وأكّدت هند كامل على أن "التركيز على السلبيات فقط يُخلق صورة نمطية خاطئة عن المجتمع العراقي، ويُسيء إلى هويته و فكره".

وختمت كامل حديثها قائلة: "الفساد في الإنتاج الفني يُهدّد ثقافتنا ومجتمعنا، ويجب على الجميع التكاتف لوقفه".

أثار حديث كامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه العديد من الفنانين والمثقفين العراقيين، وأيدوا موقفها من الإنتاج الفني الحالي.