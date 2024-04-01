مصرع ثلاثة منتسبين بقوات حرس الحدود في حادث سير خلال التحاقهم من الإجازة

2024-04-01 15:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، مصرع ثلاثة من منتسبيها في حادث سير خلال التحاقهم من الإجازة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تنعى منسوبيها المفوضين (وسام وهاب هلال وعباس محمد هليب وحسن فدعم هويدي) التابعين الى فوج مغاوير قيادة حدود المنطقة الخامسة".

واشارت الى انهم "استشهدوا إثر حادث سير مؤسف اثناء التحاقهم من اجازتهم الدورية".