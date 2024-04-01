النزاهة النيابية تقرر تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة لتنشيط القطاع الصناعي

2024-04-01 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قررت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) لتنشيط القطاع الصناعي.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "لجنة لنزاهة استضافت مدير المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني، لبحث موضوع التلكؤ الحاصل من بعض الدائنين للمصرف في تسديد ما بذمتهم"، مبينة "اننا وجدنا تجاوزات على القانون وخروقات".

واضافت "حاولنا خلق حالة من التعاون عبر تشكيل لجنة من الطرفين لتبديد العقبات سواء كانت عبر وزارة العدل او القضاء او المحاكم من اجل ايجاد بيئة حقيقية لتنشيط القطاع الصناعي وحركة الاستثمارية في البلد"، مشيرة الى ان "مدير المصرف يمتلك ارادة حقيقية بالنهوض بالقطاع الصناعي، وحل جميع المعوقات بالشكل الذي يعظم موارد الدولة".

وأكدت "وجود الكثير من الدائنين، حيث بالامكان الدخول معهم في مفاوضات عبر قوانين فيها نوع من المرونة لتحقيق ايرادات للدولة العراقية"، موضحة انه "بمجرد استضافة مدير المصرف العراقي للتجارة للجنة النزاهة حصلت حركة لهؤلاء الدائنين حيث قام بعضهم بتوديع الاموال والايفاء بالتزاماتهم".