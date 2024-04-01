باللهجة العراقية.. السفير الياباني يعلن تخفيص رسوم تذاكر السفر إلى بلاده

2024-04-01 15:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسومو، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، تخفيض رسوم تذاكر السفر إلى بلاده من الواحد من الشهر الحالي حتى 31 آذار من عام 2025.

وقال السفير في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" "خلوني أشارككم تحديث عن الفيزا اليابانية كالتالي.. تغيرت أجور فيزا اليابان من 32000 دينار عراقي إلى 30000 دينار عراقي".

واضاف: "راح تكون الرسوم المعدلة سارية من 1 نيسان 2024 إلى 31 آذار 2025 يكدر أي مواطن عراقي يريد يقدم على فيزا إنه يقدم يم وكالات السفر المعتمدة ببغداد وأربيل حسب مكان إقامته".

وختم بالقول: "شوفوا هذا الرابط واتصلوا بوكالات السفر المعينة. يرجى ملاحظة أنه يتم فرض رسوم وكالة السفر بالإضافة لرسوم الفيزا".







